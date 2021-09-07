ReTV: Полиция выяснила личность автора ложной информации о принудительном тесте для ребенка

По поводу женщины, которая по-прежнему рассказывает о сделанном против ее воли и против воли ее дочери тесте, полиция начала ведомственную проверку.
Передаче в полиции сказали о том, что ничто не свидетельствует о том, что против ребенка может быть направлено насилие какого-либо вида, так как для тестирования детей в школах используются слюнные тесты.
"Взяты пояснения от лиц, установлена мать ребенка, распространяющая эту информацию в интернете. Сама мать не обратилась в полицию, никаких пояснений также не предоставила",
- пояснила представитель Госполиции Зане Васкене.
Первое вводящее в заблуждение видео, закрыв лицо, мать ребенка опубликовала в соцсетях 2-го сентября, а уже 4-го сентября она была готова публично открыть свое лицо и личностью.
Директор Лимбажской средней школы рассказал "Новостям ReTV", что после обращения в полицию угроз он больше не получал - они были лишь в первые дни учебы. В свою очередь класс восьмилетней девочки сразу же после начала учебы и проведения тестов находится на карантине и учится удаленно, так как у одного из детей был констатирован вирус.
Директор рассказал, что во время удаленной учебы связь с ребенком, мать которой продолжает публиковать посты в соцсетях, осуществляет классный руководитель. Пока школа не раскрывает личности ребенка и ее матери, сама мать личность не скрывает. Руководитель школы лишь отмечает - после карантина, если семья этого захочет, ребенок сможет, да ему и стоило бы вернуться в школу.
"Ребенок должен идти в школу и учиться. Как я ранее уже говорил, у меня, например, нет стопроцентной уверенности, что этот ребенок обо всем это знал, так как он все-таки достаточно маленький. В любом случае ребенок идет в школу, ребенок учится", - отметил Зиедонис Рубезис.