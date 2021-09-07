ReTV: Полиция выяснила личность автора ложной информации о принудительном тесте для ребенка

По поводу женщины, которая по-прежнему рассказывает о сделанном против ее воли и против воли ее дочери тесте, полиция начала ведомственную проверку.

Передаче в полиции сказали о том, что ничто не свидетельствует о том, что против ребенка может быть направлено насилие какого-либо вида, так как для тестирования детей в школах используются слюнные тесты.

"Взяты пояснения от лиц, установлена мать ребенка, распространяющая эту информацию в интернете. Сама мать не обратилась в полицию, никаких пояснений также не предоставила",

- пояснила представитель Госполиции Зане Васкене.

Первое вводящее в заблуждение видео, закрыв лицо, мать ребенка опубликовала в соцсетях 2-го сентября, а уже 4-го сентября она была готова публично открыть свое лицо и личностью.

Директор Лимбажской средней школы рассказал "Новостям ReTV", что после обращения в полицию угроз он больше не получал - они были лишь в первые дни учебы. В свою очередь класс восьмилетней девочки сразу же после начала учебы и проведения тестов находится на карантине и учится удаленно, так как у одного из детей был констатирован вирус.

Директор рассказал, что во время удаленной учебы связь с ребенком, мать которой продолжает публиковать посты в соцсетях, осуществляет классный руководитель. Пока школа не раскрывает личности ребенка и ее матери, сама мать личность не скрывает. Руководитель школы лишь отмечает - после карантина, если семья этого захочет, ребенок сможет, да ему и стоило бы вернуться в школу.