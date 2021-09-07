Вт, 7.09.2021
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Аэропорт "Рига"

В строительство нового корпуса больницы Страдиня планируют вложить 151 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Кабинет министров сегодня одобрил строительство нового корпуса Клинической университетской больницы им. Страдиня, сообщили агентству LETA в больнице.

Решение правительства означает начало реализации первого этапа проекта корпуса В, затраты на который оцениваются в 151 млн евро. Проект будет реализован с софинансированием ЕС.

Строительство корпуса B, которое планируется закончить в 2029 году, завершит запланированную модернизацию инфраструктуры больницы. Проект предусматривает снос ряда старых корпусов больницы.

Площадь нового корпуса составит 35 тыс. кв. м, здесь будут предусмотрены помещения для широкого спектра амбулаторных и стационарных услуг. В новом корпусе будет создано 370 койко-мест для пациентов отделений кардиологии, торакальной хирургии, гемодиализа, онкологии.

Корпус будет построен в соответствии с новейшими стандартами ухода за пациентами и условий работы персонала, а также оснащен инновационными медицинскими технологиями.


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