В строительство нового корпуса больницы Страдиня планируют вложить 151 млн евро

Решение правительства означает начало реализации первого этапа проекта корпуса В, затраты на который оцениваются в 151 млн евро. Проект будет реализован с софинансированием ЕС.

Строительство корпуса B, которое планируется закончить в 2029 году, завершит запланированную модернизацию инфраструктуры больницы. Проект предусматривает снос ряда старых корпусов больницы.

Площадь нового корпуса составит 35 тыс. кв. м, здесь будут предусмотрены помещения для широкого спектра амбулаторных и стационарных услуг. В новом корпусе будет создано 370 койко-мест для пациентов отделений кардиологии, торакальной хирургии, гемодиализа, онкологии.