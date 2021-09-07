Вт, 7.09.2021
Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем обсудить, какие решения могли бы принять для содействия вакцинации. Это в интересах всей страны. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Швеции вакцинированные жители после 29 сентября вернутся к обычной жизни

ФОТО: Schutterstock.com

В Швеции жизнь вакцинированных от Covid-19 людей после 29 сентября вернется на нормальные рельсы, сообщил во вторник директор Агентства общественного здоровья Швеции Юхан Карлсон. Ограничений не будет для частных мероприятий, отменят и рекомендации работать из дома, пишет dpa.

Швеция планирует с 29 сентября отменить ограничения, установленные в борьбе с Covid-19 для частных мероприятий, например, концертов и футбольных матчей.

Будут отменены ограничения на частные мероприятия и рекомендация работать из дома.

Как указала министр по социальным делам Лена Халленгрен,

сейчас Covid-19 болеют и в больницы попадают в основном невакцинированные люди.

Карлсон отметил, что у невакцинированных людей по-прежнему есть риск тяжело заболеть Covid-19.

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Во вторник в отделениях интенсивной терапии шведских больниц лечились 57 пациентов с Covid-19.

Одну дозу вакцины от Covid-19 в Швеции получили примерно 82% жителей старше 16 лет, 70% получили обе дозы.

На этой неделе скорую отмену ограничений пообещала и Финляндия. Страна будет полностью открыта, когда удельный вес вакцинированных жителей достигнет 80%. Речь идет о жителях старше 12 лет, которые могут получить прививку.


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