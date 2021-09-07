В Швеции вакцинированные жители после 29 сентября вернутся к обычной жизни

Швеция планирует с 29 сентября отменить ограничения, установленные в борьбе с Covid-19 для частных мероприятий, например, концертов и футбольных матчей.

Будут отменены ограничения на частные мероприятия и рекомендация работать из дома.

Как указала министр по социальным делам Лена Халленгрен,

сейчас Covid-19 болеют и в больницы попадают в основном невакцинированные люди.

Карлсон отметил, что у невакцинированных людей по-прежнему есть риск тяжело заболеть Covid-19.

Галерея: Шведская модель, или Как шведы уживаются с Covid-19.

Во вторник в отделениях интенсивной терапии шведских больниц лечились 57 пациентов с Covid-19.

Одну дозу вакцины от Covid-19 в Швеции получили примерно 82% жителей старше 16 лет, 70% получили обе дозы.