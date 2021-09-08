Ученики Резекненской школы, находящиеся на карантине, учатся удаленно

Росликов в видео, которым поделились почти 10 тысяч человек, говорит:

"Старшеклассники, 18 вакцинированных, 10 невакцинированных. Заболел вакцинированный. На карантин отправили только тех 10 человек, которые не вакцинированы. Остальным разрешили продолжать учиться".

Директор Резекненской 5-й средней школы Вия Пойкане в телефонном разговоре с Re:Check указала, что заболевший Covid-19 ребенок учится в 12 классе, в котором 32 ученика. "В классе 12 вакцинированных и 20 невакцинированных", - рассказала Пойкане. Она подтвердила, что часть учеников отправилась на карантин, а тем ученикам, которые вакцинированы или переболели, позволили продолжить учиться очно. "Мы действовали строго в соответствии с правилами Кабинета министров."

В видео Росликов также утверждает:

"А для того, чтобы им дома сиделось хуже, и они надумали пойти уколоться, им не дали никакой возможности учиться удаленно. 10 дней больничного без возможности доступа к учебным материалам".

Директор школы рассказала Re:Check, что это неправда. "С понедельника они находятся на дистанционном обучении: учащимся, которые находятся на карантине, школа предоставляет возможность онлайн-обучения. Они учатся дистанционно, в соответствии со своим расписанием, а вакцинированные в этот раз могут учиться очно. Учитель ведет урок параллельно", - пояснила Пойкане.

Re:Check спросил у Росликова контакт человека, предоставившего ему данную информацию, однако получил отказ. "Родителей потом будет преследовать школа, что вы? Это ужасно", - ответил Росликов. По его словам, часть класса отправили на карантин в пятницу, а в понедельник после обеда ученикам якобы было сказано "смотреть на е-классе, что нужно читать". Затем Росликов посоветовал Re:Check проверить, "насколько администрация в состоянии выполнять свои прямые обязанности", и прервал разговор.