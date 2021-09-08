Видео ⟩ Ситуация с Covid-19 в Даугавпилсской региональной больнице. Репортаж ReTV

И именно 1 сентября был достигнут порог и больница объявила о чрезвычайной ситуации. В главном здании больницы пациентов с коронавирусом больше не размещают, для них отведены несколько коридоров в здании Центра легочных болезней и туберкулеза.

"Здесь пациенты, которые находятся на вентиляции легких, которым обеспечена подача кислорода", - рассказал глава Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.

В среднем в день больница принимает 8-12 пациентов, из которых местных, даугавпилчан, меньшинство. По наблюдениям руководителя больницы, пока пациентов чаще всего привозят из маленьких городов, дальних сельских регионов, а это вызывает опасения по поводу того, что произойдет, когда вспышка начнется в Даугавпилсе.

"Тяжелых форм гораздо больше, чем было раньше. Это одна из главных тенденций. В большинстве это связано с новым штаммом и тем, как мы обеспечиваем лечение пациентов и наблюдение за ними за пределами больницы", - сказал Семенов.

Поэтому в Даугавпилсе продолжают принимать и тех ковидных больных, которые лечились дома, но которым необходимы дополнительные обследования. Семенов отмечает, что такие амбулаторные проверки имеют спрос, иногда у больницы образуются даже очереди из автомобилей. По его мнению, к оказанию этой услуги, как и к размещению пациентов, вскоре будут активнее привлекаться маленькие больницы - третьего уровня.

"К сожалению, нам не помогает то, что люди переболели.

Мы надеялись, что у них образуется иммунитет и организм приспособится к новым штаммам, но, к сожалению, этого не произошло. То, чего мы боимся - это сентябрь, октябрь - начался учебный год", - пояснил врач.

На данный момент в Даугавпилсе лечатся примерно 80 зараженных Covid-19. Максимальное количество коек для ковидных пациентов может составить 180. И только после преодоления этого порога придется начинать обживать специализированные модульные дома. Но тогда начнет не хватать рабочих рук.