Сборная Латвии по футболу на выезде разошлась миром с Черногорией

Матч завершился вничью - 0:0.

В начале встречи активнее действовали хозяева, но реальных шансов поразить ворота Роберта Озолса у футболистов из Черногории было не так уж и много. В одном из эпизодов мяч всё-таки пересёк линию ворот сборной Латвии, но подопечных Дайниса Казакевича спасло положение вне игры у соперника.

Во втором тайме сборная Черногории также имела преимущество, а латвийские футболисты пытались ловить соперника на контратаках. На 65-й минуте игрокам сборной Латвии удалось отправить мяч в сетку ворот хозяев, но этот гол также не был засчитан из-за оффсайда.

В других матчах группы G сборная Нидерландов у себя дома разгромила Турцию (6:1), а Норвегия на своём поле обыграла Гибралтар (5:1).

После шести туров сборная Нидерландов возглавляет группу G, имея 13 очков. Столько же очков у Норвегии, которая идёт на втором месте. Третью строчку с 11 очками занимает Турция, а на четвёртом месте идёт Черногория (8 очков). Сборная Латвии с 5 очками расположилась на пятом месте, а Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.

В следующем матче, который состоится 8 октября, подопечные Дайниса Казакевича у себя дома сыграют с Нидерландами.