Даже не пытайтесь возражать! 4 знака Зодиака, которые всегда командуют

Всякий раз, когда собирается компания, эти люди моментально начинают "командовать парадом", причем "главнокомандующими" они назначают себя сами и возражений не принимают. Они раздают указания, принимают решения и всем заправляют независимо от того, просят их об этом или нет! Кто же это?

Овен

Если вы собрались на природу с человеком, рожденным под знаком Овна, будьте уверены - "директором лагеря" будет он. Протестовать или конкурировать с ним - бесполезно. Все равно проиграете.

"Сделай это, положи туда, следуй за мной..." - будет говорить Овен.

Вы, конечно, можете высказать свои соображения, Овен внимательно их выслушает, однако как только вы закончите - быстро объяснит и докажет, почему ваша идея не сработает. Пытаться заставить Овна сделать что-то не так, как он задумал - абсолютно бесполезное занятие. Дело в том, что представители этого знака признают только один план - свой. И они следует ему, несмотря ни на что.

Но давайте не будем забывать, что Овен - энергичный лидер, который всегда добивается своей цели. Что бы ни произошло, он не растеряется и не впадет в панику.

Даже когда все сдадутся, он будет идти вперед и вести других за собой. А это, согласитесь, очень хорошая черта.

Лев

Одна из ключевых причин, по которой Льву нравится быть главным, заключается в том, что он жаждет внимания. Представителям этого знака жизненно необходимо, чтобы оно было сосредоточено на них. Без аплодисментов и восхищенных глаз они не могут.

Им нравится, когда люди приходят к ним за советами или просят объяснить что-то - тогда они чувствуют себя важными и значимыми. Это льстит их эго и мотивирует стать еще лучше, еще великолепнее.

Тем не менее давайте не будем отрицать выдающиеся лидерские качества и дальновидность, которыми обладают Львы.

Они берут на себя ответственность и добиваются успеха, в то время как другие все еще колеблются и думают, что делать.

Козерог

Козероги не боятся брать на себя ответственность, потому что у них обычно больше знаний и опыта, чем у других людей. Как правило, они намного лучше оценивают "обстановку на местности" и принимают действительно верные решения.

Естественно, что представители этого знака ошибаются, как и все. Но нечасто. Поэтому со стороны Овна немного высокомерно продвигать себя в качестве босса в присутствии Козерога. Хочешь не хочешь, а придется считаться.

Чаще всего, будучи сверхэффективными, Козероги берут инициативу в свои руки и делают что-то еще до того, как все поймут, что, собственно, произошло и как действовать.

Телец

Тельцы знают то, что они знают, и заставить их изменить свое мнение и взглянуть на что-то по-новому буквально невозможно. Зато они объясняют другим людям, как и что надо делать и что они делают неправильно.

Как в тренажерном зале, когда дело доходит до упражнений, эти люди будут критиковать вашу технику и покажут, как заниматься правильно.

Тем не менее Телец - это источник энергии.

Рожденные под данным знаком Зодиака безумно практичны, никогда не сдаются и поступают так, как считают нужным, что бы ни происходило.