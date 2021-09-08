Видео ⟩ Трагическая авария со смертельным исходом: под Екабпилсом столкнулись четыре автомобиля

Асфальт усыпан осколками, движение полностью остановлено - такой вид открылся очевидцам в полдень на 158-м километре трассы Рига - Даугавпилс.

Через несколько минут на помощь четырем водителям, попавшим в происшествие, подоспели пожарные, врачи и полиция. При возобновлении движения большинство водителей продолжили путь намного медленнее, чем начинали.

"Машины серьезно пострадали. Одна попала на поле, даже двигатель, вроде как, вылетел", - прокомментировал ДТП водитель, проезжавший мимо.

В результате аварии погиб 78-летний мужчина, который делал поворот, чтобы добраться до дома в нескольких сотнях метров от него.

В заднюю часть легкового автомобиля без торможения врезался микроавтобус, вытолкнув автомобиль на встречную полосу, по которой именно в это время приближался грузовик. В происшествии пострадал и его виновник - водитель микроавтобуса, 18-летний молодой человек.

Водитель грузовика остался цел, также не пострадала владелица другого транспортного средства - ее машину лишь повредили осколки от других автомобилей.

"Водителям была проведена проверка на наличие алкоголя в организме - результат отрицательный. В ходе процесса выяснится, кто погибший и пострадавшие", - отметили в полиции.

Причины, по которым молодой водитель врезался в машину, стоявшую на трассе, еще выясняются. Не исключено, что молодой человек отвлекся на мобильный телефон или даже заснул из-за неопытности. Не исключено, что была нарушена разрешенная максимальная скорость в 70 километров в час. Кроме того, восстановленное дорожное покрытие могло быть скользким. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

За прошедшие сутки в результате ДТП в Латвии пострадали 10 человек, сообщили в Госполиции.

За сутки в стране зарегистрировано 105 ДТП, 10 аварий были с пострадавшими.

Задержано восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения, за превышение скорости оформлено 228 протоколов, за агрессивное вождение - четыре.