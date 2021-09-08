"Болеют молодые и непривитые" - живущая в Великобритании латвийка о ситуации в стране

Эва Мельке - одна из тех, кому пришлось сменить работу из-за пандемии. До этого мать двоих детей успешно занималась косметикой, создавая различные декоративные декупажные работы для продажи на ярмарках и в местных магазинах.

Однако с началом пандемии это пришлось отложить и найти работу в недавно открывшемся центре тестирования на Covid-19, где поток людей сейчас еще больше, чем зимой.

"К сожалению, есть и молодые. Раньше было примерно половина - кого-то с работы отправили, кто-то себя плохо чувствовал. Сейчас большая часть людей, в том числе молодых, действительно выглядят так, что им нехорошо. Может быть, из-за того, что они еще не успели получить обе дозы вакцины, трудно сказать", - делится она.

Эва не боится заразиться, потому что вакцинирована, центр неукоснительно соблюдает все эпидемиологические требования, а сотрудники проходят тестирование через день.

Мельке сказала: "Я получила довольно много резких отзывов о том, как это я работаю в таком грязном и опасном месте, - особенно от наших, латышей в Англии. Могу сказать, что наше рабочее место в сто раз чище, чем любой супермаркет в Англии. Каждые полчаса у нас дезинфицируют и полностью очищают все, включая дверные ручки, чайники, не говоря уже о зоне с посетителями".

При работе с тестами на Covid-19 невозможно избежать ежедневных дискуссий о вакцинах - как на работе, так и вне ее.

"Эти "антиваксеры"... Я их не поддерживаю. Но как-то приходится задумываться и о том, что они говорят. Я ясно понимаю, что это определенно неправда, потому что, говоря о вакцинах, первыми, кто пошел вакцинироваться, особенно в Латвии, были врачи, учителя, полицейские", - поделилась Эва.