Видео ⟩ В России из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома
Взрыв газа произошел утром в среду, 8 сентября, в жилом девятиэтажном доме в подмосковном городе Ногинске, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Взрыв газа произошел утром в среду, 8 сентября, в жилом девятиэтажном доме в подмосковном городе Ногинске, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
По данным МЧС России, в результате взрыва обрушились часть внешней стены и перекрытия дома. По предварительной информации, повреждены пять квартир со второго по пятый этаж. Взрыв произошел на третьем этаже, возгорания не последовало.
Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек, в том числе двух детей. О погибших данных нет.
Информированный источник "Интерфакса" назвал основными версиями взрыва неисправность магистрального газового оборудования либо газового баллона, используемого для строительных нужд.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.