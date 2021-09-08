Видео ⟩ В России из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома: три человека погибли

По данным МЧС России, в результате взрыва обрушились часть внешней стены и перекрытия дома. По предварительной информации, повреждены пять квартир со второго по пятый этаж. Взрыв произошел на третьем этаже, возгорания не последовало.

Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек, в том числе двух детей.

Три человека погибли, не менее 15 человек пострадали, более 170 были эвакуированы.

Судьба еще четырех человек, которые остаются под завалами, неизвестна.

Информированный источник "Интерфакса" назвал основными версиями взрыва неисправность магистрального газового оборудования либо газового баллона, используемого для строительных нужд.