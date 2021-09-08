Выявлено 459 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 200

Умершие входили в возрастные категории:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

380 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 79 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 193,1 до 204,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 52 580 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 145 402 человек, 2595 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

Темпы вакцинации остаются низкими

Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - во вторник привиты 3759 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

2100 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации 1598 человек. Еще 61 человек привился вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.