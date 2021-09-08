Выявлено 459 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 200
За минувшие сутки в Латвии выявлено 459 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 459 новых случаев Covid-19, поступило сообщение о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории:
380 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 79 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 193,1 до 204,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 52 580 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 145 402 человек, 2595 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.
Темпы вакцинации остаются низкими
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - во вторник привиты 3759 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
2100 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации 1598 человек. Еще 61 человек привился вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.
В целом процесс вакцинации в Латвии завершили 776 475 человек, что составляет 41,25% населения страны.