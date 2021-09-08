"Они могут попасть в больницу и умереть". Премьер осудил семейных врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации

После того, как спрос на вакцины после Лиго упал, он остается равномерно низким.

"Наша цель заключалась в том, чтобы к осени было 70% вакцинированных. У нас достаточно вакцины, но желание поутихло", - поясняет Кришьянис Кариньш.

"У нас есть четкие принципы эпидемиологической безопасности и предложенный Минздравом принцип светофора работает, поэтому ничего существенного изменить нельзя, но для того, чтобы в будущем система работала еще эффективнее, позиции могут измениться. Вакцинированные хорошо защищены, поэтому сейчас Covid-19 грозит превратиться в пандемию непривитых людей", - сказал премьер.

В настоящее в больницах находятся 98% пациентов с Covid-19 без вакцины, а последние данные показывают, что все, кто умер из-за вируса Covid-19, не были вакцинированы, сказал Кариньш.

"Чтобы не закрывать экономику, нужно подумать, как защитить непривитых",

- подчеркивает премьер.

В отличие от Литвы и Эстонии, летом мы продолжали носить маски в магазинах, поэтому уровень заболеваемости в Латвии намного ниже.

Премьер подчеркнул, что ведутся поиски идей и рассматривается план поощрения людей к вакцинации, но для этого нет "волшебной палочки".

"Я понимаю, что большая часть населения не доверяет правительству и политикам, поэтому есть сомнения в необходимости вакцинации, но я подчеркиваю, что это не политическая установка, а призыв, основанный на научных соображениях",

- сказал премьер-министр.

В настоящее время в больницах находится почти 200 пациентов с Covid-19, и Министерство здравоохранения указало, что, когда это число достигнет 800, необходимо будет ограничить запланированные операции.

Премьер осудил семейных врачей, которые советуют людям не прививаться: "Эти люди могут попасть в больницу и умереть".

Можно ли было привлечь к ответственности такого семейного врача? Премьер-министр отмечает, что нужна реформа.

Очень большая часть врачей добросовестно выполняет свои обязанности, но есть меньшинство, которым нет места в здравоохранении.