Премьер: распространение Covid-19 грозит превратиться в пандемию среди непривитых

После того как спрос на вакцины после Лиго упал, он остается равномерно низким.

"Наша цель заключалась в том, чтобы к осени было 70% вакцинированных. У нас достаточно вакцины, но желание поутихло", - поясняет Кришьянис Кариньш.

"У нас уже есть ясные принципы эпидемиологической безопасности, и предложенный Минздравом принцип светофора работает, поэтому ничего существенного в нем изменить нельзя. Однако, чтобы данная система могла в дальнейшем работать еще более эффективно, возможно, будет изменена та или иная позиция. Вакцинированные люди хорошо защищены от вируса,

поэтому теперь Covid-19 грозит превратиться в пандемию среди непривитых", - сказал премьер.

В настоящее время в больницах находятся 98% пациентов с Covid-19 без вакцины, а последние данные показывают, что все, кто умер из-за вируса Covid-19, не были вакцинированы, сказал Кариньш.

"Чтобы не закрывать экономику, нужно подумать, как защитить непривитых",- подчеркнул премьер.

В отличие от Литвы и Эстонии, летом мы продолжали носить маски в магазинах, поэтому уровень заболеваемости в Латвии намного ниже.

Кариньш отметил, что ведутся поиски идей и рассматривается план поощрения людей к вакцинации, но для этого нет "волшебной палочки".

"Я понимаю, что большая часть населения не доверяет правительству и политикам, поэтому есть сомнения в необходимости вакцинации, но я подчеркиваю, что это не политическая установка, а призыв, основанный на научных соображениях",

- сказал премьер-министр.

В настоящее время в больницах находится почти 200 пациентов с Covid-19, и Министерство здравоохранения указало, что, когда это число достигнет 800, необходимо будет ограничить запланированные операции.

Премьер осудил семейных врачей, которые советуют людям не прививаться: "Эти люди могут попасть в больницу и умереть".

Можно ли было бы привлечь к ответственности такого семейного врача? Премьер-министр отмечает, что нужна реформа.

Очень большая часть врачей добросовестно выполняют свои обязанности, но есть меньшинство, которым нет места в здравоохранении.

Как сообщалось, во вторник после заседания правительства Кариньш заявил, что Кабмин в рамках действующего законодательства должен разработать меры по содействию более обширному охвату населения вакцинацией. Он отметил, что необходимость новых мер определяется фактом, что законопроект, который предусматривал обязательное наличие у представителей определенных профессий ковид-сертификатов и право работодателей увольнять непривитых работников, в Сейме "не продвигается вперед" и ясно, что изменений не ожидается.

Кариньш сообщил, что всем министерствам поручено разработать предложения по увеличению охвата вакцинацией от коронавируса.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем обсудить, какие решения могли бы принять для содействия вакцинации. Это в интересах всей страны. Это единственный способ, как удержать экономический рост на правильном пути, сохранить экономику открытой. Это единственный способ, как обеспечить, чтобы школы могли продолжать обучение на месте", - сказал премьер.