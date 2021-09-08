В ожидании тепла: в конце недели температура поднимется до +25. А потом?
В пятницу и субботу (10 и 11 сентября) температура воздуха в Латвии повысится до +25 градусов, а уже на следующей неделе станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
В пятницу и субботу (10 и 11 сентября) температура воздуха в Латвии повысится до +25 градусов, а уже на следующей неделе станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
В пятницу ожидается сухая и солнечная погода, в субботу местами возможны осадки и грозы. Температура воздуха на большей части территории страны составит +23...+25 градусов, а после захода солнца не опустится ниже +10 градусов.
В воскресенье усилится облачность, возможны дожди, температура немного понизится. На следующей неделе дневная температура составит +10...+15 градусов, а ночью приблизится к нулю. В основном ожидается солнечная погода с вероятностью небольших осадков.