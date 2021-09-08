Ср, 8.09.2021
Учитывая, что заболеваемость в Латвии растет, нужно понимать, что своевременная вакцинация, особенно тем, кто болен чем-то другим, может только помочь. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

В ожидании тепла: в конце недели температура поднимется до +25. А потом?

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу и субботу (10 и 11 сентября) температура воздуха в Латвии повысится до +25 градусов, а уже на следующей неделе станет прохладнее, прогнозируют синоптики.

В пятницу ожидается сухая и солнечная погода, в субботу местами возможны осадки и грозы. Температура воздуха на большей части территории страны составит +23...+25 градусов, а после захода солнца не опустится ниже +10 градусов.

В воскресенье усилится облачность, возможны дожди, температура немного понизится. На следующей неделе дневная температура составит +10...+15 градусов, а ночью приблизится к нулю. В основном ожидается солнечная погода с вероятностью небольших осадков.


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