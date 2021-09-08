Фото ⟩ Побережье Мексики потрясло землетрясением магнитудой 7,1

Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила, что сила землетрясения достигла 7,1 балла, а Геологическая служба США (USGS) оценила его в семь баллов.

По сообщению USGS, эпицентр землетрясения находился в 17 км к юго-востоку от Акапулько.

Губернатор штата Герреро Эктор Астудильо сообщил телевидению, что землетрясение вызвало землетрясение в Койука-де-Бенитес недалеко от Акапулько, погиб один человек.

Землетрясение ощущалось также в Мехико, но серьезных повреждений ни в столице, ни в Акапулько не было.

Мэр Акапулько сказал, что землетрясение вызвало панику среди людей, во многих местах произошли утечки газа, оползни и рухнувшие стены.

В некоторых частях Мехико землетрясение ощущалось почти минуту, а в других частях столицы - более короткое время.

Астудильо сказал, что центр предупреждения о цунами не зафиксировал никаких изменений уровня моря.