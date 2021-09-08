Александр Емельяненко заявил, что готов провести бой с родным братом Фёдором

Напомним, братья Емельяненко не поддерживают отношений на протяжении многих лет. Периодически они обмениваются публичными выпадами.

"В целом я в этом ничего такого не вижу. Мы бы вышли, пожали друг другу руки перед боем, пожали друг другу руки после боя и разошлись… Чисто спортивный интерес. Но он отказывается. Он не будет со мной драться - понимает, что не выиграет", - сказал Александр Емельяненко на канале Hustle MMA в YouTube.

Также Александр признался, что не общается с братом около 14 лет и не очень верит в примирение.

"Вообще не разговариваем. Один раз я ему позвонил, у него аж истерика началась. Я думал, он захлебнётся в своих словах. Я выслушал его, положил трубку и понял, что отношения нам ещё долго не наладить.

Мне очень комфортно и спокойно живётся без Фёдора. Когда с Фёдором, нужно что-то под его дудку делать: плясать, угождать ему, ходить облизывать, чтобы он доволен всем этим был. А сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе. И никакие Фёдоры поперёк дороги у меня не стоят", - рассказал Александр Емельяненко.