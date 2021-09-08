Экс-президент США Дональд Трамп станет комментатором боксёрского поединка
Бывший президент США будет комментировать боксёрский поединок Эвандера Холифилда и Витора Белфорта, который состоится в ночь на 12 сентября в Голливуде.
Бывший президент США будет комментировать боксёрский поединок Эвандера Холифилда и Витора Белфорта, который состоится в ночь на 12 сентября в Голливуде.
В дуэте с бывшим президентом США будет работать его сын Дональд Трамп-младший. Оба они будут лично присутствовать на арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, где состоится поединок.
"Я люблю отличных бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть обоих боксёров и поделиться своими мыслями. Вы не захотите пропустить это особенное событие", - заявил Дональд Трамп в пресс-релизе FITE TV.
Изначально соперником Витора Белфорта должен был стать Оскар Де Ла Хойя, но накануне американец заболел коронавирусом и было принято решение заменить его 58-летним Эвандером Холифилдом.
Свой последний поединок Холифилд провёл в мае 2011 года, победив датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом в десятом раунде. В активе американца 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи.
44-летний бразилец Витор Белфорт является бойцом смешанных единоборств (ММА). На его счету 26 побед (18 нокаутом) и 14 поражения. Свой единственный в жизни боксёрский поединок бразилец провёл против соотечественника Хосемарио Невеса в апреле 2006 года, в котором нокаутировал соперника в первом раунде.