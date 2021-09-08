Экс-президент США Дональд Трамп станет комментатором боксёрского поединка

В дуэте с бывшим президентом США будет работать его сын Дональд Трамп-младший. Оба они будут лично присутствовать на арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, где состоится поединок.

"Я люблю отличных бойцов и отличные бои. С нетерпением жду субботнего вечера, чтобы увидеть обоих боксёров и поделиться своими мыслями. Вы не захотите пропустить это особенное событие", - заявил Дональд Трамп в пресс-релизе FITE TV.

Изначально соперником Витора Белфорта должен был стать Оскар Де Ла Хойя, но накануне американец заболел коронавирусом и было принято решение заменить его 58-летним Эвандером Холифилдом.

Свой последний поединок Холифилд провёл в мае 2011 года, победив датчанина Брайана Нильсена техническим нокаутом в десятом раунде. В активе американца 44 победы (29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи.