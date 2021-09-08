Ср, 8.09.2021
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Видео ⟩ В Скайсткалне мужчина забрался на конструкцию моста и устроил переполох в деревне

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 5 сентября, житель Скайсткалне в состоянии алкогольного опьянения залез на конструкции моста и поставил под угрозу свою жизнь, сообщает программа Degpunktā.

40-летний Янис живет в центре Скайсткалне. Местные жители описывают его как проблемного. Рядом с его домом находится магазин, продавщица которого страдает от постоянных изменений настроения мужчины.

"Мне очень тяжело работать. Я каждый день работаю с деньгами и людьми. Если он войдет в мое предприятие, может что-то закричать, оскорбить меня в присутствии людей.

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Я еще сегодня звонила управляющей волости, она заставляет меня написать о его действиях заявление в полицию", - говорит продавщица.

Беспокоит женщину и то, что в магазин приходят дети. Она боится, что Янис будет им угрожать:

"Сюда приходят дети. Иногда они ждут снаружи, пока кто-то другой в магазине. Думаю, он создает у детей чувство незащищенности".

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Около 19:00 Янис решил уделить себе больше внимания. Рижанка Синтия, проезжая мимо, зафиксировала инцидент на мосту через реку Мемеле, соединяющем Латвию с Литвой. Мужчина залез на его конструкции, и оперативным службам пришлось его спасать.

"Мы подошли к мосту и увидели, что местный житель Янис находится между сваями моста. Раздались нецензурные крики в адрес работников полиции и скорой помощи.

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Пожарный снял его. Это не первый раз, когда его снимают с моста. Местные жители говорят, что у него могут быть проблемы любовного характера, потому что у него очень требовательная жена".

Жена Яниса Андра не видела мужа с тех пор, как его забрала оперативная служба. Она очень хочет знать, где ее возлюбленный, но он не берет трубку.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā


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