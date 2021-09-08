Видео ⟩ В Скайсткалне мужчина забрался на конструкцию моста и устроил переполох в деревне

40-летний Янис живет в центре Скайсткалне. Местные жители описывают его как проблемного. Рядом с его домом находится магазин, продавщица которого страдает от постоянных изменений настроения мужчины.

"Мне очень тяжело работать. Я каждый день работаю с деньгами и людьми. Если он войдет в мое предприятие, может что-то закричать, оскорбить меня в присутствии людей.

Я еще сегодня звонила управляющей волости, она заставляет меня написать о его действиях заявление в полицию", - говорит продавщица.

Беспокоит женщину и то, что в магазин приходят дети. Она боится, что Янис будет им угрожать:

"Сюда приходят дети. Иногда они ждут снаружи, пока кто-то другой в магазине. Думаю, он создает у детей чувство незащищенности".

Около 19:00 Янис решил уделить себе больше внимания. Рижанка Синтия, проезжая мимо, зафиксировала инцидент на мосту через реку Мемеле, соединяющем Латвию с Литвой. Мужчина залез на его конструкции, и оперативным службам пришлось его спасать.

"Мы подошли к мосту и увидели, что местный житель Янис находится между сваями моста. Раздались нецензурные крики в адрес работников полиции и скорой помощи.

Пожарный снял его. Это не первый раз, когда его снимают с моста. Местные жители говорят, что у него могут быть проблемы любовного характера, потому что у него очень требовательная жена".

Жена Яниса Андра не видела мужа с тех пор, как его забрала оперативная служба. Она очень хочет знать, где ее возлюбленный, но он не берет трубку.