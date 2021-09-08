Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

Именно поэтому коллективный иммунитет, на который в начале пандемии так надеялось большинство ученых (а вслед за ними и политиков), в итоге оказывается недостижимым.

"Если стерилизующая защита отсутствует и вирус продолжает распространяться, вы никак не сможете защитить тех, у кого иммунитета нет, - объясняет профессор Хантер. - Они все равно заразятся, так или иначе, поэтому коллективный иммунитет тут невозможен".

"То есть искоренить вирус у нас не выйдет. Загнать его в какие-то географические рамки тоже маловероятно, - продолжает Пол Хантер. - Что же касается масштабного разгорания, этот вариант не стоит воспринимать так, как будто в какой-то момент вирус непременно страшно мутирует и решит всех нас убить. Это, по моему мнению, очень маловероятно - я бы сказал, практически невозможно".

"Скорее всего вирус станет сезонным, и мы будем периодически заражаться им на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли уже практически все ведущие вирусологи мира", - резюмирует он.

Наперегонки с вирусом

Еще в январе журнал Nature провел опрос ученых - иммунологов, вирусологов и инфекционистов со всего мира, собрав в общей сложности более сотни экспертных мнений.

Почти 90% опрошенных придерживаются того же мнения, что и профессор Хантер: полностью уничтожить коронавирус Sars-Cov-2 (eradication) не удастся и он продолжит периодически заражать людей по всему миру. При этом дети, переболевшие в раннем возрасте, получат более крепкий иммунитет, чем взрослые, а заодно и частичную защиту от будущих мутаций вируса.

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В то, что справиться с эпидемией Covid-19 удастся хотя бы в отдельных регионах (elimination), верят менее 40% опрошенных экспертов.

"Все, что есть в нашем распоряжении, - это вакцины и ограничительные меры, причем каждый сам для себя решает, насколько строго их следует соблюдать" , - говорит ведущий автор статьи в JAMA, профессор Эли Адаши.

При этом поскольку иммунная защита довольно быстро ослабевает, скорее всего, прививку придется периодически обновлять.

"А что если появятся новые варианты, от которых существующие вакцины будут защищать значительно хуже? В этом случае может начаться своеобразная гонка вооружений [между вирусом и разработчиками вакцин], - продолжает профессор Адаши. - Новые препараты будут догонять постоянно мутирующий вирус. И есть ли у нас шанс выиграть в этой гонке, пока непонятно".

Впрочем, добавляет эксперт, помимо уже описанных четырех вариантов, существует и пятый сценарий - самый оптимистичный. Он исходит из того, что в каком-то обозримом будущем медикам удастся разработать эффективный противовирусный препарат или найти другой вариант лечения Covid-19.

Такие наработки есть, отмечает профессор Адаши. Правительство США уже подписало контракт на закупку двух перспективных противовирусных препаратов. Сейчас оба проходят последний этап клинических испытаний и еще не получили устоявшегося названия (в документах они фигурируют под кодовыми именами AZD7442 и MK4482), но в теории могут значительно повлиять на ход пандемии.

Конечно же, обоим препаратам еще нужно доказать свою эффективность и получить одобрение властей. Однако профессор Адаши говорит, что возлагает основные надежды именно на разработку лекарства от Covid-19.

"В обозримой перспективе из сложившейся ситуации нас может вывести только антивирусный препарат", - уверен он.

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Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан говорит, что и сам хотел бы знать, когда закончится пандемия. Но врач всегда должен говорить пациентам правду, а правда состоит в том, что ответ на этот вопрос пока не знает никто.

"Что я знаю точно - так это то, что она закончится быстрее, если каждый из нас будет что-то для этого делать, - уверен он. - Если мы дадим вакцинам больше шансов для применения по всему миру. Если мы будем думать о том, как защититься самим и защитить окружающих. Если наши больницы смогут лучше помогать больным".