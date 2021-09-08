Витолиньш: "Есть мысли привлечь к сборной Знарка"

Напомним, накануне Латвийская федерация хоккея (LHF) заключила с Витолиньшем новый контракт, который рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Под руководством Витолиньша сборная Латвии в августе завоевала путёвку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Главный тренер национальной команды после продления контракта заявил журналистам, что хотел бы привлечь к работе в сборной Олега Знарка, так как его присутствие и знания очень помогли во время олимпийской квалификации.

"Есть мысли [привлечь Знарка к сборной]. Олег принимал участие в олимпийском квалификационном турнире и следил за всеми тренировками. Я говорил с ним и до матчей, и после. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ходят слухи, что Олег будет работать с российской сборной, но мне он сказал, что пока насчёт этого нет никакой конкретики", - рассказал Витолиньш.

В ноябре у сборной Латвии запланированы матчи против Дании, Норвегии и ещё одной сборной, с которой пока ведутся переговоры. Также пока неизвестно, где именно состоится турнир. В декабре сборная Латвии отправится на турнир в Швейцарию.