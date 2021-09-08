Видео ⟩ Уроженка Латвии два года судилась с мужем в США. Ей наконец разрешили воссоединиться с детьми

Латвия формально не имеет права вмешиваться в дела другой страны. Дайна Руссо два года боролась за то, чтобы ее ребенок вернулся в Латвию из Соединенных Штатов.

У Дайны на глазах слезы. До самой посадки в самолет она не была уверена, что они все втроем смогут покинуть Соединенные Штаты. Бывший муж все время менял свое решение.

"Как только возникал спор или что-то в этом роде, он в основном шантажировал меня детьми. Якобы что-то не нравилось", - рассказала Дайна.

Бывший муж дал понять, что она не сможет уехать в Латвию с детьми.

Все началось два года назад. Официально Дайна еще не развелась, но договорилась с мужем, что в школьное время дети будут жить в Латвии, а летом - в США.

Все было хорошо до тех пор, пока дети не уехали с бабушкой в ​​США, а Дайна прилетела чуть позже. Когда она прибыла в Соединенные Штаты, ей было выдано постановление суда, в котором говорилось, что ей запрещено приближаться к сыну и дочери.

"Ты в шоке, и в такой ситуации у тебя нет достаточно информации, понимания, опыта. Я доверилась местному юристу, который пообещал, что через несколько месяцев все будет устроено - дети вернутся в Латвию и брак будет расторгнут", - вспоминает Дайна. Однако этого не произошло. Американцы, патриоты своей страны, считают, что лучше всего жить в Соединенных Штатах.

Дайна Руссо связалась с посольством Латвии, но получила ответ, что Латвия не вмешивается в семейные споры и у страны нет ресурсов, чтобы помочь.

"Мне пришлось оставить детей на год, потому что по закону я ничего не могла сделать", - рассказывает Дайна.

В конце концов ссора разрешилась добровольным соглашением между двумя сторонами.