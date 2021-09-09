Онлайн-дискуссия на русском языке: специалисты - о вакцинации против Covid-19

Видео: Запись дискуссии

"К сожалению, ситуация с Covid-19 в Латвии вновь начинает ухудшаться. И у этой новой волны есть свои особенности – больше болеют относительно молодые люди и дети. С началом нового учебного года мы решили особое внимание уделить вопросам не только общей эпидемиологической ситуации, но и заболевания Covid-19 и вакцинации подростков и детей. Поэтому на очередную дискуссию пригласили специалистов по этим вопросам", - рассказала специалист по связям с общественностью отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья Инга Васильева.

"Нам по-прежнему важно, чтобы каждый житель Латвии осознал необходимость и пользу от вакцинации для себя и для всего латвийского общества. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою общественную солидарность, осознать, что от решения вакцинироваться каждого жителя Латвии зависит наше общее благополучие и наша нормальная повседневная жизнь", - пояснила цель онлайн-дискуссии руководитель проекта вакцинации Эва Юхневича.

Пользователи социальной cети Facebook могли задавать вопросы заранее, а также непосредственно во время трансляции на профиле Facebook Veselības ministrija. В дискуссии 9 сентября с 12:00 до 12:40 приняли участие:

Даце Гардовска, профессор, руководитель Клиники детских заболеваний Детской клинической университетской больницы;

Ивета Юкшинска, инфектолог (Даугавпилс).