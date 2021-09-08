"Слова "Жил-был художник один" - о тебе": Алла Пугачева простилась со сценографом Красновым

Друзья Краснова говорили, что Алла Борисовна до последнего была рядом с Красновым и пыталась ему помочь. В августе его перевезли в хоспис с неутешительным прогнозом. Ему давали всего несколько дней, но легендарный сценограф прожил еще четыре недели, пишет StarHit.
Пугачева опубликовала пост, в котором попрощалась с Красновым.
"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создавать что-то безумное и интересное. Тебя будет не хватать. Жаль, очень жаль... Сегодня слова "Жил-был художник один" - только о тебе", - написала Пугачева.
Напомним, что первый инсульт Краснов перенес в 2011 году после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. В 2015 году правоохранительные органы прекратили уголовное преследование Краснова в связи с отсутствием состава преступления.
Лечили Краснова лучшие врачи, не последнюю роль в оказании помощи сыграла и Алла Борисовна, которая помогала другу в трудную минуту.
Российский певец Филипп Киркоров также опубликовал пост, в котором вспоминает самые яркие и теплые совместные работы.
"Покойся с миром... Талантливый сценограф, первый художник, который поверил в меня в 1992 году, 30 лет назад, и сделал мое первое шоу "Атлантида" в Санкт-Петербурге. Автор моих самых культовых программ.
"Я не Рафаэль" стало продолжением нашего успешного сотрудничества. "Последний из Могикан", настоящий художник, который ваял произведения искусства, строил невероятные декорации на сцене. Это сегодня роль художника стала ниже, когда современные технологии вытеснили настоящее искусство. А Борис мог всегда погрузить зрителя в мир, который видел своими глазами: через текстуру и декорации, цвет и свет, пространство и форму. Боря всегда был олицетворением шоу, именно этот человек привил мне любовь к феерии на сцене. Боря по жизни всегда был Победителем! Невосполнимая потеря. Прощай, Боря!" - написал Киркоров.