"Слова "Жил-был художник один" - о тебе": Алла Пугачева простилась со сценографом Красновым

Друзья Краснова говорили, что Алла Борисовна до последнего была рядом с Красновым и пыталась ему помочь. В августе его перевезли в хоспис с неутешительным прогнозом. Ему давали всего несколько дней, но легендарный сценограф прожил еще четыре недели, пишет StarHit.

Пугачева опубликовала пост, в котором попрощалась с Красновым.

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создавать что-то безумное и интересное. Тебя будет не хватать. Жаль, очень жаль... Сегодня слова "Жил-был художник один" - только о тебе", - написала Пугачева.

Напомним, что первый инсульт Краснов перенес в 2011 году после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы, специализирующейся на организации выставок. В 2015 году правоохранительные органы прекратили уголовное преследование Краснова в связи с отсутствием состава преступления.

Лечили Краснова лучшие врачи, не последнюю роль в оказании помощи сыграла и Алла Борисовна, которая помогала другу в трудную минуту.

Российский певец Филипп Киркоров также опубликовал пост, в котором вспоминает самые яркие и теплые совместные работы.

"Покойся с миром... Талантливый сценограф, первый художник, который поверил в меня в 1992 году, 30 лет назад, и сделал мое первое шоу "Атлантида" в Санкт-Петербурге. Автор моих самых культовых программ.