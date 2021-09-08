Мэр Риги Стакис уплатил штраф, наложенный KNAB

Однако он указал, что наказание было наложено за решение, которое он не принимал и на которое не мог повлиять.

"Я не вхожу в совет директоров этой компании и не являюсь ее должностным лицом, потому что это запрещено мне законом. Несмотря на все это, по букве действующего закона это нарушение, поэтому я заплатил штраф в размере 70 евро", - сказал Стакис.

Уже сообщалось, что KNAB наложил на бывшего депутата Сейма, мэра Риги Стакиса административное наказание.

17 сентября 2019 года, когда Стакис занял должность депутата Сейма, его компания Innocent PRO заключила договор о госзакупках с заказчиком SIA Austrumlatvijas koncertzāle на поставку кофе и чая на сумму 2626 евро.

Закон "О предотвращении конфликта интересов в деятельности госслужащих" предусматривает запрет депутатам Сейма быть членами коммерческого общества, заключившего договор о государственных закупках.

По информации Firmas.lv, компания по торговле кофе и чаем Innocent PRO в 2020 году работала с оборотом 2,3 миллиона евро и прибылью 3161 евро.