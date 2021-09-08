Ср, 8.09.2021
Еженедельное тестирование школьников дает представление об общей ситуации и позволяет вовремя выявить заболевших, но, если государство не в состоянии его обеспечить, нужно рассмотреть альтернативы. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки
1

Оппозиция: переболевшие Covid-19 с антителами должны иметь право на получение ковид-сертификата

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Депутаты Сейма Эрик Пуценс, Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Каспар Гиргенс и Рамона Петравича подали поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, предлагая включить в него норму о том, что переболевшие Covid-19, которые не делали тест, но у которых лабораторно подтверждено наличие антител, могут получить ковид-сертификат и пользоваться услугами.

Как сообщил Пуценс, предложение обосновано тем, что коронавирусом могли переболеть от 20% до 23% жителей Латвии, тогда как официальная статистика показывает, что болели только 7,5% населения страны. Многие перенесли заболевание бессимптомно или не делали тест для его подтверждения.

"Убедить переболевших прививаться будет очень трудно или невозможно, потому что они считают, что уже приобрели естественный иммунитет", - сказал парламентарий,

1

добавив, что во время болезни многим из этих людей не указали на то, что нужно зарегистрировать факт заболевания, чтобы затем получить право на сертификат.

По мнению депутатов оппозиции, несправедливо предоставлять ковид-сертификаты только тем, кто подтвердил заболевание тестом, особенно потому, что условия получения сертификата, когда они болели, еще не были разработаны.

Депутаты считают, что для народного хозяйства и особенно обслуживающей сферы важно, чтобы как можно больше людей имели сертификаты, потому что это "билет для свободного получения услуг".

Поэтому оппозиция вновь актуализировала вопрос о введении порога антител для получения сертификата и сроках его годности.

Депутаты отмечают, что в других странах антитела уже используются как критерий для получения сертификата, и Латвия тоже должна рассмотреть такое решение.

1

25 августа парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции уже рассматривала предложение депутата "Согласия" Ивара Зариньша о предоставлении сертификатов на основе наличия антител после перенесенного заболевания Covid-19.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмар Дуритис тогда заявил, что нет достаточных исследований, которые позволили бы с уверенностью сказать, что при определенном уровне антител людям не нужна вакцинация, так как они не восприимчивы к вирусу. Если не зафиксировано, когда началось заболевание, эта группа населения не может получить сертификат, так как сертификат переболевших коронавирусом имеет определенный срок действия - до 180 дней с момента заболевания.


НАВЕРХ
Back