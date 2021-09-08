Ср, 8.09.2021
Еженедельное тестирование школьников дает представление об общей ситуации и позволяет вовремя выявить заболевших, но, если государство не в состоянии его обеспечить, нужно рассмотреть альтернативы. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

После введения режима ЧС более 1000 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пограничники во вторник, 7 сентября, предотвратили попытки 27 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

В целом с 10 августа предотвращены попытки 1005 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения режима чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство с 11 августа до 10 ноября объявило режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.


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