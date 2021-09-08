Ср, 8.09.2021
Учитывая, что заболеваемость в Латвии растет, нужно понимать, что своевременная вакцинация, особенно тем, кто болен чем-то другим, может только помочь. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Covid-19: в Литве 854 новых случая, в Эстонии - 488

ФОТО: Pixabay

За минувшие сутки в Литве выявлено 854 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявлено 488 новых случаев.

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в стране до 329,4 случая, доля положительных результатов тестирования за последние семь - до 6,2%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6012 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 488 тестов

Среди инфицированных 372 человека не вакцинированы, а у 116 завершен курс вакцинации.

Госпитализированы в Эстонии 152 человека с коронавирусом, среди них не вакцинирован 121 человек (79,6%), курс вакцинации завершил 31 пациент (20,4%).

Не менее одной дозы вакцины получили 65,1% взрослого населения страны.


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