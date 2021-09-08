Covid-19: в Литве 854 новых случая, в Эстонии - 488
За минувшие сутки в Литве выявлено 854 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявлено 488 новых случаев.
За минувшие сутки в Литве выявлено 854 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять человек, сообщает Департамент статистики Литвы. В Эстонии выявлено 488 новых случаев.
Литва
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в стране до 329,4 случая, доля положительных результатов тестирования за последние семь - до 6,2%.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6012 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 488 тестов
Среди инфицированных 372 человека не вакцинированы, а у 116 завершен курс вакцинации.
Госпитализированы в Эстонии 152 человека с коронавирусом, среди них не вакцинирован 121 человек (79,6%), курс вакцинации завершил 31 пациент (20,4%).
Не менее одной дозы вакцины получили 65,1% взрослого населения страны.