Covid-19: в Литве 854 новых случая, в Эстонии - 488

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в стране до 329,4 случая, доля положительных результатов тестирования за последние семь - до 6,2%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6012 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 488 тестов

Среди инфицированных 372 человека не вакцинированы, а у 116 завершен курс вакцинации.

Госпитализированы в Эстонии 152 человека с коронавирусом, среди них не вакцинирован 121 человек (79,6%), курс вакцинации завершил 31 пациент (20,4%).