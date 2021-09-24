Пт, 24.09.2021
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мать 19-летней девушки, умершей от ковида

Полина Лысенко - крутит волчок в "Что? Где? Когда?" и болеет за "Динамо"
Instagram недели

ФОТО: скриншот видео

Возможно, вы, сами того не замечая, видели Полину по телевизору. Девушка работает распорядителем в легендарной телепередаче "Что? Где? Когда?". Да, это та самая девушка в красном жилете и бабочке, которая крутит волчок. Но есть у Полины ещё одна работа, которая связана с футболом.

Наверняка многие фанаты "Что? Где? Когда?" давно обратили внимание на скромную и красивую девушку, которая работает распорядителем в этой телепередаче. Полина появилась в Нескучном саду в 2017 году и по сей день продолжает следить за порядком в зале популярной телеигры.

Кстати, с 1993 по 2013 год распорядителем в игре "Что? Где? Когда?" был отец девушки Андрей Лысенко. Он следил, чтобы не было подсказок, выносил чёрный ящик, бил в гонг. Сейчас он работает режиссёром передачи. Это он сидит за пультом и монтирует программу в прямом эфире.

"Я всё детство смотрела "Что? Где? Когда?". Когда мне было пять лет, не понимала, что происходит. Но ждала, когда заиграет музыка и папа вынесет чёрный ящик. Кричала: "Мама, смотри - там папа!", - приводит слова Полины Gol.ru.

Полина пошла по стопам отца и окончила факультет телевизионной журналистики в МГУ им. Ломоносова. В "Что? Где? Когда?" девушка начала появляться в 14-летнем возрасте, а в 17 лет получила приглашение на работу от ведущего программы Бориса Крюка. При этом родители отговаривали её от работы в телеигре.

До появления в кадре Полина была редактором по зрителям, помощником режиссёра, музыкального продюсера, редактора социальных сетей и помогала на волонтёрской основе, делая первые шаги на телевидении. Сейчас Полина работает в прямом эфире в красной бабочке, которую когда-то носил её отец.

"Взрослые знатоки давно знали моих родителей. С молодыми сразу подружилась. Сложность была в том, чтобы меня расценивали не как дочь, а как сотрудника. Прекрасно понимаю, что если бы я не была дочкой режиссёра, то не стала бы распорядителем. Признаю это. Но я приложила очень много труда, чтобы в меня поверили. Не ощущаю, что я здесь из-за блата", - рассказывала Полина в интервью.

Другая страсть Полины - футбол - также передалась от отца, который является ярым болельщиком московского "Динамо".

Полина вспоминает, что с детства у них дома были разные вымпелы, шарфики и символика "бело-голубых". Будучи маленькой девочкой, она смотрела матчи с отцом, знала кричалки и периодически ходила на стадион.

Осознанно девушка увлеклась футболом в 16-летнем возрасте, проработала около года в клубе абсолютно бесплатно, а сейчас 22-летняя Полина креативит в соцсетях, но больше сосредоточена на клубном YouTube-канале "Динамо ТВ".

Интересно, что и ведущий "ЧГК" Борис Крюк также является болельщиком "Динамо". В свободное время они с папой Полины обсуждают выступления команды и часто вместе ходят на матчи. Возможно, именно поэтому Крюк входит в положение и разрешает Полине приезжать в Нескучный сад в последний момент, когда она задерживается на матчах "Динамо".

В жизни Полина выглядит не так, как в передаче на Первом канале. Если в эфире у девушки всегда строго убранные волосы, дежурный макияж и серьёзное выражение лица, то за кадром она почти не красится, ходит с распущенными волосами и много улыбается. А ещё ей очень идёт спортивная форма.


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