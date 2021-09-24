Полина Лысенко - крутит волчок в "Что? Где? Когда?" и болеет за "Динамо"

До появления в кадре Полина была редактором по зрителям, помощником режиссёра, музыкального продюсера, редактора социальных сетей и помогала на волонтёрской основе, делая первые шаги на телевидении. Сейчас Полина работает в прямом эфире в красной бабочке, которую когда-то носил её отец.

"Взрослые знатоки давно знали моих родителей. С молодыми сразу подружилась. Сложность была в том, чтобы меня расценивали не как дочь, а как сотрудника. Прекрасно понимаю, что если бы я не была дочкой режиссёра, то не стала бы распорядителем. Признаю это. Но я приложила очень много труда, чтобы в меня поверили. Не ощущаю, что я здесь из-за блата", - рассказывала Полина в интервью.

Другая страсть Полины - футбол - также передалась от отца, который является ярым болельщиком московского "Динамо".

Полина вспоминает, что с детства у них дома были разные вымпелы, шарфики и символика "бело-голубых". Будучи маленькой девочкой, она смотрела матчи с отцом, знала кричалки и периодически ходила на стадион.

Осознанно девушка увлеклась футболом в 16-летнем возрасте, проработала около года в клубе абсолютно бесплатно, а сейчас 22-летняя Полина креативит в соцсетях, но больше сосредоточена на клубном YouTube-канале "Динамо ТВ".

Интересно, что и ведущий "ЧГК" Борис Крюк также является болельщиком "Динамо". В свободное время они с папой Полины обсуждают выступления команды и часто вместе ходят на матчи. Возможно, именно поэтому Крюк входит в положение и разрешает Полине приезжать в Нескучный сад в последний момент, когда она задерживается на матчах "Динамо".