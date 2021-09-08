Даугавпилсская больница готова к новой волне Covid-19; в Резекненской больнице запрещены посещения

По его словам, хотя в больнице объявлена чрезвычайная ситуация из-за растущего количества пациентов с Covid-19, ситуация не такая серьезная, как в конце прошлого года. В то же время люди не должны расслабляться ни при каких обстоятельствах, поскольку доминирующий в настоящее время дельта-штамм коронавируса распространяется намного быстрее и агрессивнее.

"Летом у нас было время перевести дыхание, а теперь всем придется строго соблюдать все ограничения. Рано говорить о дополнительных более строгих ограничениях в ситуации, когда общество не соблюдает существующие", - сказал Семенов, выразив надежду, что люди все же будут прививаться и строго придерживаться ограничений.

Отвечая на вопрос о готовности Даугавпилсской региональной больницы к новой волне Covid-19, Семенов отметил, что больница сейчас подготовлена гораздо лучше, чем раньше, включая точные планы действий, но все будет зависеть от наличия работников.

Персонал очень устал, и со времени предыдущей волны Covid-19 работники не успели отдохнуть.

"Чисто по-человечески мы находимся на том же уровне, но в немного худшей ситуации, потому что люди устали", - сказал Семенов.

Многие сотрудники больницы переболели Covid-19, а около 40% персонала в настоящее время вакцинированы.

С возобновлением приема пациентов с Covid-19 в Резекненской больнице запрещены посещения

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Резекненская больница возобновила прием пациентов с Covid-19, в то же время запретив все посещения, сообщили агентству LETA в медицинском учреждении.

Отделение инфекционных болезней больницы перепрофилировано для приема и лечения зараженных Covid-19 пациентов. Для лечения пациентов со среднетяжелым течением заболевания отведено до 30 коек, а для пациентов в тяжелом состоянии предназначены три места в изоляторе интенсивной терапии.

Для того, чтобы ограничить распространение Covid-19 в больнице и обеспечить медицинскую помощь всем пациентам, в отделениях созданы транзитные палаты. Пациентов помещают в эти палаты до получения результата теста на Covid-19. Если тест положительный, пациент поступает в отделение для зараженных коронавирусом, а пациентов с отрицательным тестом отправляют в отделение, соответствующее профилю заболевания.