"Динамо" потерпело разгромное поражение в первом домашнем матче сезона

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением "Динамо" со счётом 1:6 (0:2, 1:3, 0:1).

Голами в составе гостей отметились Томаш Гика, Евгений Кулик, Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Тему Пулккинен, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе рижан забросил Гунар Скворцов.

Напомним, в первом матче сезона "Динамо" на выезде со счётом 2:3 уступило ярославскому "Локомотиву", а затем с таким же счётом рижане в Москве проиграли ЦСКА. В третьем выездном матче "динамовцы" наконец сумели взять два очка, победив пекинский "Куньлунь" (6:5).

В данный момент "Динамо" с 2 очками в 4 матчах занимает 10-е место среди 12 команд Западной конференции.