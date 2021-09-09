Чт, 9.09.2021
Вакцинированные люди хорошо защищены от вируса, поэтому теперь Covid-19 грозит превратиться в пандемию среди непривитых. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В среду в ДТП в Латгале погиб пешеход

ФОТО: Schutterstock.com

Вчера в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Латгале погиб пешеход, всего в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Рижском регионе в авариях пострадали 11 человек, из них четыре пешехода и один велосипедист, два человека получили травмы в ДТП в Видземе, а в аварии в Латгале погиб один человек.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 99 ДТП, из них 12 - с пострадавшими.

В течение дня в Рижском регионе произошло 61 дорожно-транспортное происшествие, в Земгале - восемь, в Видземе, Курземе и Латгале - по десять ДТП.


НАВЕРХ
Back