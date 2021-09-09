В среду в ДТП в Латгале погиб пешеход
Вчера в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Латгале погиб пешеход, всего в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Вчера в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Латгале погиб пешеход, всего в авариях пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Рижском регионе в авариях пострадали 11 человек, из них четыре пешехода и один велосипедист, два человека получили травмы в ДТП в Видземе, а в аварии в Латгале погиб один человек.
В течение дня в Рижском регионе произошло 61 дорожно-транспортное происшествие, в Земгале - восемь, в Видземе, Курземе и Латгале - по десять ДТП.