Видео ⟩ Не узнать! Новый образ Насти Ивлеевой и Аллы Пугачевой удивил подписчиков

45-летний Максим Галкин и 72-летняя Алла Пугачева посетили премьеру картины "Вертинский". Кадры этой поездки появились в Instagram-аккаунте шоумена.

В сторис Галкин показал, как они едут на мероприятие в машине. Перед поклонниками Примадонна предстала в стильном образе и с новой прической. На премьеру Пугачева отправилась в брючном костюме и с массивной золотой цепью на шее.

Тем временем блогер и телеведущая Настя Ивлеева выложила в своем Instagram видео, на котором показала новый макияж. Девушка сделала себе короткую челку, накладные ресницы и шикарные стрелки. Образ Ивлеева решила дополнить огромными сережками с золотыми драконами.