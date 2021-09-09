Руководитель RAKUS: число тяжело больных пациентов с Covid-19 в больнице достигло 20%

Он добавил, что число госпитализированных пациентов продолжает расти, и на данный момент в больнице лечатся примерно 100 заболевших Covid-19 человек. Еще более тяжелой ситуацию делает то, что число пациентов удвоилось, так как в отделениях интенсивной терапии лечатся пациенты с другими болезнями, что создает перегрузку.

Паэглитис признал, что в течение этой недели к лечению больных Covid-19 подключились и другие больницы - сначала в Даугавпилсская и Лепайская, а теперь и Валмирская и Резекненская. В связи с этим ситуация в RAKUS нормализовалась, но не полностью. Вскоре лечить больных Covid-19 начнут Елгавская и Екабпилсские больницы.

Из-за кратковременных сложностей больнице снова пришлось откладывать плановые операции, однако сейчас отложение услуг не столь значительное, однако, если ситуация ухудшится, то может произойти как в конце прошлого года и в начале этого года, когда было ограничено предоставление плановых услуг здравоохранения.

Паэглитис особо отметил, что ни один из пациентов с Covid-19 не был вакцинирован против этого вируса, преимущественно это люди в возрасте старше 50 лет, есть и двое в возрасте от 35 до 40 лет.

"Складывающаяся в данный момент ситуация прекрасно показывает, что действительно заболеть может любой, но степень тяжести болезни отличается у тех, кто вакцинировался, и тех, кто этого не сделал", - добавил Паэглитис.