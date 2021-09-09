Гобземс пришел на заседание Сейма с отрицательным тестом на Covid-19

В начале заседания зампредседателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла попросила Гобземса покинуть зал заседаний Сейма, поскольку он не предъявил действующий сертификат, но депутат настаивал на том, что хочет говорить по процедуре.

Бейтнере-Ле Галла объявила технический перерыв на 15 минут и призвала депутатов подготовиться к работе в e-Saeima.

Тем временем Гобземс предъявил требуемый документ, поэтому заседание парламента могло продолжаться очно.

Сейчас в Сейме продолжается заседание от 2 сентября.

Неделю назад было принято решение об отстранении Гобземса от участия в предстоящем 9 сентября заседании Сейма, которое планировалось провести после окончания заседания 2 сентября.

По наблюдениям агентства LETA, у входа в зал заседаний Сейма дежурит полицейский, а в здании Сейма находятся еще несколько полицейских.

Как сообщалось ранее, депутаты, не имеющие ковид-сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, могут участвовать в очных заседаниях Сейма с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на Covid-19. Депутаты могут сдать любой тест, позволяющий получить такой сертификат.