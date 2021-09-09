Выявлено 490 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 222,2

Умершие входили в возрастную категорию от 80 до 89 лет.

419 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 71 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 204,2 до 222,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 42 449 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был выявлен у 145 893 человек, 2598 человек, заразившихся коронавирусом, скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 214 человек

За минувшие сутки госпитализировано 26 пациентов с Covid-19, в результате общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 206 до 214 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 12 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 186 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 28 человек характеризуется как тяжелое (13%).