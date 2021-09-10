Эмма Радукану - главная сенсация US Open, которую три месяца назад знали только родители

Радукану добралась до полуфинала турнира, обыграв в квалификации Бибиану Схофс, Мариам Болквадзе и Майар Шериф, а позже в основной сетке оставила не у дел Штефани Фёгеле, Чжан Шуай, Сару Соррибес-Тормо, Шелби Роджерс и Белинду Бенчич. За право сыграть в решающем матче она поборется с гречанкой Марией Саккари.

Для юной теннисистки это всего лишь второе выступление на турнирах серии "Большого шлема". На минувшем Уимблдоне ей удалось преодолеть квалификацию, а позже добраться до четвёртого круга турнира. Именно тогда Радукану попала в поле зрения общественности.

На тот момент выступление на Уимблдоне стало главным успехом в карьере теннисистки, которая лишь за пару недель до этого дебютировала на профессиональном уровне. До этого теннисистка в основном играла на турнирах серии ITF, где успела завоевать три титула.

Во время Уимблдона Эмма занимала 365-е место в мировом рейтинге, а сейчас располагается на 150-м месте. Правда, успешные выступления на US Open позволят британке подняться ещё выше.

Кроме того, уже точно известно, что Радукану станет первой ракеткой Великобритании, сдвинув Йоханну Конту, которая занимала это место с октября 2015 года в течение 310 недель.

У Эммы очень интересная биография - она родилась в Канаде в семье румына и китаянки, а когда девочке исполнилось два года, её родители переехали в Великобританию.

Несколько раз в год она приезжает в Бухарест, где навещает свою бабушку по отцовской линии. Также Эмма признавалась, что обожает румынскую кухню, а своим примером для подражания считает румынку Симону Халеп.