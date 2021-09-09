Темпы вакцинации от Covid-19 растут: в среду был привит 5671 человек

Количество людей, вакцинированных вчера, сравнимо с показателями прошлой среды, когда было вакцинировано 5682 человека, и превышает среднесуточный показатель в 4813 человек на прошлой неделе. Среднее количество людей, вакцинированных в день на этой неделе, по-прежнему составляет 4819.

В целом темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда, согласно официальным данным, в среднем в течение недели в день прививались более 16 700 человек.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получил 762 741 человек, а 780 514 человек завершили процесс вакцинации. Всего в стране было сделано 1 543 255 инъекций вакцины от Covid-19.

В целом от Covid-19 в Латвии вакцинировано 46,47% населения, а 41,47% завершили процесс вакцинации.