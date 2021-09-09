Фото ⟩ Миллионер Янис Зузанc и его новая спутница
Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс поделился в соцсетях снимком со своей новой спутницей.
Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс поделился в соцсетях снимком со своей новой спутницей.
3 сентября в Instagram Янис Зузанс разместил романтическую фотографию. На снимке он запечатлен с той самой блондинкой, с которой был замечен на церемонии "Приз Пурвитиса 2021" и на открытии фестиваля Rīga Jūrmala 2021.
Янис Зузанс и его жена - меценат и коллекционер Дина Зузане - решили развестись после 40 лет совместной жизни.
В беседе с порталом Apollo.lv Зузанс рассказал, что в настоящее время начался официальный процесс развода между ним и его женой Диной: "Мы договорились, что после развода мы останемся хорошими друзьями, потому что в нашем браке родились две дочери".
При разводе паре придется делить имущество и миллионы. Летом прошлого года Дина Зузане рассказала журналу Pastaiga, что никогда не считала, что бизнес и деньги относятся только к Янису, у них все общее. В базе Lursoft содержится информация о том, что в 2010 году Дина и Янис Зузанс заключили брачный договор, который предусматривает раздел всего имущества.
Пара поженилась в январе 1986 года, но их отношения начались гораздо раньше. На протяжении многих лет Янис и Дина посещали премьеры оперы и балета, презентации и концерты, а также другие светские и культурные мероприятия, в том числе в области искусства. Они являются одними из самых известных меценатов в Латвии.