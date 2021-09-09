В августе airBaltic перевезла в два раза больше пассажиров, чем в августе прошлого года

В августе 2021 года авиакомпания airBaltic выполнила 3 070 полетов, что на 54%, чем в августе прошлого года.

"С каждым месяцем мы видим, что спрос на путешествия продолжает расти. Благодаря смягчению ограничений на поездки и привлекательным направлениям для отдыха мы показали высокие результаты этим летом. С учетом того, что уже начаты полеты по новому маршруту на Тенерифе, а полеты в Дубай начнутся в конце сентября, мы надеемся, что тенденция высокого спроса со стороны пассажиров сохранится и в предстоящий зимний сезон", - говорит исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

В свою очередь 15-минутный показатель пунктуальности полетов airBaltic в августе достиг 78,9%. Это означает, что более 78 из 100 рейсов airBaltic вылетели в запланированное время или с задержкой не более 15 минут.

По данным авиакомпании, за восемь месяцев этого года airBaltic в целом перевезла более 818 000 пассажиров, в том числе 44 400 - в январе, 23 500 - в феврале, 29 200 - в марте, 49 000 - в апреле, 67 300 - в мае, 114 700 - в июне, а в июле - 209 100 пассажиров.