Опубликована карта с удельным весом полностью привитых жителей Латвии

Данные опубликованы на официальном портале ЦСУ в виде таблиц и интерактивных карт о ситуации с марта этого года как по краям и волостям, так и по густонаселенным территориям, а также округам Риги и Валмиеры. Данные обновляются в начале каждого месяца. ЦСУ анализирует полученные данные согласно числу жителей в Латвии.

ЦСУ указывает, что число получивших вакцину лиц больше, но полностью вакцинированными считаются жители, у которых после окончания полного курса вакцинации прошло 14 дней, или привитые одной дозой вакцины в течение 180 дней после лабораторно подтвержденного положительного теста на Covid-19. Упомянутые условия одинаковы, чтобы считать лицо вакцинированным от Covid-19. В подсчет числа и удельного веса вакцинированных не включены лица, не являвшиеся, по данным ЦСУ на начало 2021 года, постоянными жителями Латвии, а также умершие с начала 2021 года лица.

ФОТО: ЦСУ

По регионам больше всего вакцинированных в Рижском регионе (40,7%), меньше всего - в Латгале (25%). В Видземе вакцинировано 40,6% жителей, в Курземе - 36,1%, в Земгале - 35,1%.

В Риге вакцинировано 39,2% жителей, в трех районах - более половины: в Берги (52,4%), Биерини (50,6%) и Бебербеки (50,1%). Меньше 30% вакцинированных - в четырех районах Риги: Спилве (16,2%), Волери (26,4%), Болдерае (28,1%) и Даугавгриве (29,2%).

В восьми волостях и одном городе вакцинировано минимум 50% жителей. Среди волостей наибольший удельный вес привитых жителей - в Гарценской (59,2%), Юркалнской (57,9%), Пампальской (57%), Яунауцской (56,9%) и Ерской (55,9%) волостях. В Гарценской, Юркалнской и Ерской волостях находятся центры социальной опеки, что влияет на относительно высокий удельный вес вакцинированных. Среди городов больше всего привитых в Мазсалаце - 50,1%.

Довольно высок удельный вес вакцинированных - от 40 до 57% - в волостях литовского приграничья, недалеко от Мажейкяя и Паланги, что, возможно, связано с возможностью свободно передвигаться без необходимости соблюдать самоизоляцию и желанием закупаться в магазинах соседнего государства, в которые с 13 сентября вход для непривитых будет закрыт.

В 20 волостях вакцинировано всего 10-15% жителей. Наименьший удельный вес привитых - в нескольких волостях Латгале, где их в шесть раз меньше, чем в волостях с наибольшим удельным весом вакцинированных жителей.