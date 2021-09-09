Видео ⟩ Люди в пакетах для мусора. Мигранты показали, как они две недели жили на границе Латвии и Беларуси

В течение этого времени иракцы снимали на видео свой быт и предоставили ролик "Нашей ниве".

На видео видно, что иракцы скучились на нейтральной полосе, а возле них стоят пограничники.

Спать мигрантам приходилось прямо на земле. Чтобы согреться, они постоянно жгли костры. А чтобы не промокнуть от дождей, надевали на себя и своих детей пакеты для мусора.

На связи с "Нашей Нивой" находился один из участников группы - 19-летний Рава Ясен. До того, как попасть в Беларусь, Рава жил в городе Эрбиль - столице Курдского автономного округа в Ираке.

Вместе с родственниками и друзьями он прилетел в Минск в начале августа, после чего неизвестные люди отвезли их всех на границу.

Неделю назад связь с Равой оборвалась, но он успел прислать те самые видео в редакцию. Что сейчас с мигрантами и самим Ясеном, неизвестно.