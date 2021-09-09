Невыносимые плодовые мухи, или дрозофилы: где они встречаются и как от них избавиться?

Заметили дома крошечных летающих неприятных, а главное - незваных гостей? Вместе с теплой погодой, когда мы приносим домой все больше и больше фруктов и овощей, как правило, прилетают и плодовые мухи, или дрозофилы.

Название мух тоже не случайно, ведь больше всего их привлекают фруктовые и овощные соки. Но что немаловажно - не свежие, а именно те, которые уже постояли и даже начали портиться.

Ничего такого не оставляете на столе или в мусорном ведре? Тогда внимательно посмотрите на свои комнатные растения. Конечно, опавшие листья и лепестки лучше оставить в горшках, чтобы цветы в домашних условиях дополнительно питались оставшимися органическими веществами. Но на влажной почве эти гнилые листья могут стать приглашением для плодовых мушек.

Как с ними бороться?

Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от плодовых мушек - убрать все то, что им может понравиться:

Не оставляйте на столе надолго свежие фрукты и овощи, особенно если они нарезанные и пустили сок. Их можно накрыть посудой, но лучше хранить в холодильнике;

То же самое и с остатками - все должно храниться в герметично закрытых емкостях;

Не оставляйте в раковине грязную посуду;

Регулярно выносите мусор;

Попробуйте убрать из цветочных горшков гниющие листья и цветы. Если почва очень влажная и выглядит затхлой - пересадите растения или насыпьте слой свежей сухой земли;

Не забывайте регулярно мыть миски для домашних животных, а также выбрасывать из них пищевые отходы - такая посуда тоже завлекает этих мух;

Регулярно проветривайте комнату.

Что делать, если мухи уже успели размножиться?

Начните со всех предыдущих шагов, чтобы избавиться от благоприятной среды для их обитания.