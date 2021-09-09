Невыносимые плодовые мухи, или дрозофилы: где они встречаются и как от них избавиться?
Во время сбора урожая в доме много фруктов и овощей. Красиво, полезно и вкусно, но часто на них садятся незваные гости - плодовые мухи, или дрозофилы.
Во время сбора урожая в доме много фруктов и овощей. Красиво, полезно и вкусно, но часто на них садятся незваные гости - плодовые мухи, или дрозофилы.
Заметили дома крошечных летающих неприятных, а главное - незваных гостей? Вместе с теплой погодой, когда мы приносим домой все больше и больше фруктов и овощей, как правило, прилетают и плодовые мухи, или дрозофилы.
Название мух тоже не случайно, ведь больше всего их привлекают фруктовые и овощные соки. Но что немаловажно - не свежие, а именно те, которые уже постояли и даже начали портиться.
Ничего такого не оставляете на столе или в мусорном ведре? Тогда внимательно посмотрите на свои комнатные растения. Конечно, опавшие листья и лепестки лучше оставить в горшках, чтобы цветы в домашних условиях дополнительно питались оставшимися органическими веществами. Но на влажной почве эти гнилые листья могут стать приглашением для плодовых мушек.
Как с ними бороться?
Первое, что нужно сделать, чтобы избавиться от плодовых мушек - убрать все то, что им может понравиться:
Что делать, если мухи уже успели размножиться?
Начните со всех предыдущих шагов, чтобы избавиться от благоприятной среды для их обитания.
Несмотря на то, что существуют различные химические вещества, мы рекомендуем использовать натуральные методы, например, положить фрукт или налить сок в небольшой стакан или банку, накрыть бумажным полотенцем, но проделать в нем небольшое отверстие, чтобы мухи могли проникнуть внутрь, и оставить на время. Плодовые мушки, как и все мухи, прилетают туда, где их могут угостить. Когда муха окажется в стакане или банке, аккуратно закройте посуду (или можете положить ее в пакет) и избавьтесь от незваных гостей.