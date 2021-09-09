Чт, 9.09.2021
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Аэропорт "Рига"

Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 сентября, подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно главе МЧС Евгению Зиничеву, который погиб 8 сентября, сообщает "Медуза" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, Зиничев погиб во время учений в Норильске, когда пытался спасти режиссера Александра Мельника - он прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва мужчиной и разбился. Режиссер погиб вместе с министром.

"Медуза" отмечает, что в СМИ появилась информация о том, что Зиничев и Мельник погибли не во время учений, а когда посещали водопад на плато Путорана, который находится в 120 километрах от Норильска. В частности, Readovka пишет, что все было наоборот - не министр пытался спасти режиссера, а на краю водопада поскользнулся сам Зиничев.

Евгению Зиничеву было 55 лет. С 2006 по 2015 год он работал в личной охране Владимира Путина, сопровождая главу России во всех рабочих поездках. В 2016 году Зиничев в статусе и. о. два месяца возглавлял Калининградскую область. Эту должность он покинул по собственному желанию, после чего стал замдиректора ФСБ.


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