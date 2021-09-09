Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, Зиничев погиб во время учений в Норильске, когда пытался спасти режиссера Александра Мельника - он прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва мужчиной и разбился. Режиссер погиб вместе с министром.

"Медуза" отмечает, что в СМИ появилась информация о том, что Зиничев и Мельник погибли не во время учений, а когда посещали водопад на плато Путорана, который находится в 120 километрах от Норильска. В частности, Readovka пишет, что все было наоборот - не министр пытался спасти режиссера, а на краю водопада поскользнулся сам Зиничев.