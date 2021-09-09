Чт, 9.09.2021
Наша цель заключалась в том, чтобы к осени было 70% вакцинированных. У нас достаточно вакцины, но желание поутихло. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В среду границу незаконно пытались пересечь восемь человек

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Пограничники в среду предотвратили попытки восьми человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

В целом с 10 августа предотвращены попытки 1013 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 лицам по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа до 10 ноября объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.


НАВЕРХ
Back