"Я нахожусь просто в абсолютной любви": У Кристины Асмус новые отношения?
Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала о новых проектах, но между делом упомянула, что у нее появился молодой человек.
Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала о новых проектах, но между делом упомянула, что у нее появился молодой человек.
Ранее Кристина пожаловалась, на переутомление и жесткий график съемок. Знаменитость отметила, что ее физическое и ментальное здоровье серьезно нарушено. Она устала от работы и ей необходим отдых. Актриса поблагодарила всех за поддержку и "адекватную реакцию на открытость".
"Я нахожусь просто в абсолютной любви! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека", - сделала признание Асмус.
Кристина отметила, что сейчас параллельно ей предложено два проекта: сериал "Люся" и спектакль "Леди Макбет Мценского уезда".
Она отметила, что не надрывается, а работает с людьми, которых любит: "А как бы ни было тяжело... Лечу на оба эти проекта в тотальной радости! Каждый день как на праздник! Еще не уехала с площадки, а уже хочу завтра, чтобы скорее увидеться... Я работаю сейчас не только с неимоверными талантами, но и с потрясающими людьми! Что для меня становится более важно, чем все остальное".