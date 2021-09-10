"Я нахожусь просто в абсолютной любви": У Кристины Асмус новые отношения?

Ранее Кристина пожаловалась, на переутомление и жесткий график съемок. Знаменитость отметила, что ее физическое и ментальное здоровье серьезно нарушено. Она устала от работы и ей необходим отдых. Актриса поблагодарила всех за поддержку и "адекватную реакцию на открытость".

Она отметила, что не надрывается, а работает с людьми, которых любит: "А как бы ни было тяжело... Лечу на оба эти проекта в тотальной радости! Каждый день как на праздник! Еще не уехала с площадки, а уже хочу завтра, чтобы скорее увидеться... Я работаю сейчас не только с неимоверными талантами, но и с потрясающими людьми! Что для меня становится более важно, чем все остальное".