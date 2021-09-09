"Не люблю водку". Кокорин рассказал о предпочтениях в алкоголе

30-летний нападающий пожаловался на статус знаменитости в России, сказав, что у этого есть недостатки.

"Мне было сложно быть известным в России. Стоило совершить даже маленькую ошибку, как из этого непременно делали серьёзную проблему", - пожаловался Кокорин.

"Футболистам нужно дважды подумать, прежде чем что-то делать. Да, мы такие же люди, как и все, но я думаю, что, будучи профессиональным футболистом, понимаешь такие вещи", - добавил нападающий.

Также Кокорин рассказал о своих предпочтениях в еде и алкоголе. По словам футболиста, в "Фиорентине" есть специальный человек, который составляет для игроков меню, и он старается есть то, что рекомендуют.

"Конечно, иногда мне нравилось пойти в McDonald’s и съесть фастфуд. Я люблю пиво, но не крепкий алкоголь. После матча иногда могу позволить себе выпить пива. Не люблю водку. Иностранцы думают, что в России все пьют водку, но это не так. Я видел, что в Италии нормально выпить бокал вина за ужином. В России просто едят", - сказал футболист.