Чт, 9.09.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 6,5%

ФОТО: Schutterstock.com

В конце августа этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6,5% экономически активного населения, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).

В конце августа в NVA было зарегистрировано 59 040 безработных, что на 5352 меньше, чем в июле (64 392 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе был в Рижском регионе - 4,7% (-0,5 процентного пункта), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,9% (-0,7 процентного пункта).

Уровень безработицы в Земгале снизился на 0,6 процентного пункта до 5,9% экономически активного населения, в Видземе - на 0,6 процентного пункта до 6,4%, в Курземе - на 0,7 процентного пункта до 6,5% экономически активного населения.

Уровень безработицы в Риге в августе снизился на 0,6 процентного пункта - до 4,6% экономически активного населения.

В конце 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 7,7% экономически активного населения. В прошлом году самая высокая безработица регистрировалась в июне и июле - 8,6%.


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