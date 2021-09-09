Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 6,5%

В конце августа в NVA было зарегистрировано 59 040 безработных, что на 5352 меньше, чем в июле (64 392 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в августе был в Рижском регионе - 4,7% (-0,5 процентного пункта), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,9% (-0,7 процентного пункта).

Уровень безработицы в Земгале снизился на 0,6 процентного пункта до 5,9% экономически активного населения, в Видземе - на 0,6 процентного пункта до 6,4%, в Курземе - на 0,7 процентного пункта до 6,5% экономически активного населения.

Уровень безработицы в Риге в августе снизился на 0,6 процентного пункта - до 4,6% экономически активного населения.