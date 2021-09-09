Чт, 9.09.2021
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Аэропорт "Рига"

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене снова сделали совместное фото

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих ФОТО: AFP/SCANPIX

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене вновь сфотографировались вместе несмотря на то, что предыдущее совместное фото спортсменок обернулось скандалом.

Новое фото было сделано в швейцарском Цюрихе, где проходил финал "Бриллиантовой лиги". Публикация доступна в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.

На снимке запечатлены участницы этапа: Ласицкене, Магучих, Паттерсон, её соотечественница Никола Макдермотт, украинка Ирина Геращенко и полька Камила Лицвинко.

Победу в финале соревнований с результатом 2,05 метра одержала Ласицкене. Магучих стала второй (2,03 м), а третье место заняла Макдермотт (2,01 м).

Напомним, во время Олимпийских игр-2020 в Токио Ласицкене и Магучих сделали совместную фотографию, на которой спортсменки из России и Украины обнимались. Этот снимок вызвал шквал критики в адрес украинской легкоатлетки.

Магучих столкнулась с настоящей травлей в соцсетях, а в Министерстве обороны Украины со спортсменкой, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, провели разъяснительную беседу.

Сама Магучих объяснила совместное фото тем, что была в восторге от выигранной Олимпийской медали. "В такие минуты хочется обнять весь мир", - заявила она.

На прошедших Олимпийских играх Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Магучих стала бронзовым призёром.


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