50-летний Монсон объявил о бое с 54-летним Тактаровым

"Как я уже говорил прежде, я совсем скоро вернусь в MMA. Недавно мы договорились с промоушеном Hardcore MMA о проведении боя с Олегом Тактаровым. Так что слухи подтвердились - поединок с Тактаровым всё же состоится", - приводит слова Монсона Sport24.

Американец также рассказал, что Тактаров был одним из его кумиров и он следил за его триумфом на UFC 6, когда тот выиграл турнир и стал чемпионом.

"Для меня это большая честь - драться с ним по правилам ММА. Это будет настоящий олдскульный поединок. Конечно, несмотря на бой, мы с Олегом друзья - у меня были проблемы со спиной, он помог мне её вылечить. В общем, в скором времени мы анонсируем дату поединка, будьте готовы!" - сказал 50-летний Монсон.

Американец не выступал в ММА с 2016 года, а в начале этого года сделал официальное заявление о завершении карьеры. В 2018 году Монсон получил российский паспорт и вскоре избрался в Совет депутатов Красногорска от партии "Единая Россия".